«Plus jamais tu nous le ramènes» : Pascal Praud retourne sa veste et recrute un journaliste

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours très influent dans les médias depuis qu'il est devenu la tête de gondole de CNews, Pascal Praud a toujours eu un rôle important, y compris dans le sport. C'est ainsi qu'il a clairement bouleversé la carrière d'un journaliste qu'il ne supportait pourtant pas à première vue.

C'est un nom qui suscite clairement le débat. Depuis quelques années, Pascal Praud s'est imposé comme le visage de CNews, mais également celui qui fait le plus parler. Mais avant cela, le journaliste a connue une carrière dans le sport. Présent sur Téléfoot durant de nombreuses années, il a également animé plusieurs émissions de football sur I-Télé, ex-CNews. En parallèle, il faisait également quelques apparitions en tant que consultant pour l'émission Yahoo ! Foot, présentée par Alexandre Delpérier.

«Mais c'est qui ce gars ? Plus jamais tu nous le ramènes» Et un jour, alors qu'il est invité à débattre notamment sur la gestion de Jean-Michel Aulas à l'OL, Pascal Praud se retrouve face à un petit nouveau qui profite d'un désistement de dernière minute, à savoir Giovanni Castaldi. Et la rencontre a été animée. « Je n'ai jamais fait d'antenne et je me retrouve à débattre de l'Olympique Lyonnais avec Pascal Praud. Je défonce Jean-Michel Aulas sur sa gestion de joueurs partis libres après les avoir achetés au prix fort. Et là, Praud dit à Delpérier : "Mais c'est qui ce gars ? Comment il parle d'Aulas ? Plus jamais tu nous le ramènes." », racontait-il dans les colonnes de L'EQUIPE en octobre dernier.