Canal+ : Paul Tchoukriel annonce son grand retour au micro !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Commentateur vedette de Canal+ la saison dernière, Paul Tchoukriel est notamment la voix du parcours légendaire du PSG en Ligue des champions. Cependant, cette saison, la chaîne cryptée a changé de stratégie et a décide de partager le micro avec François Marchal, présent plus souvent aux commentaires des matches du PSG. Cependant, Paul Tchoukriel annonce son retour.

Depuis l'éviction de Stéphane Guy en 2021, c'est Paul Tchoukriel qui s'est imposé comme le commentateur vedette de Canal+. Le journaliste s'est d'ailleurs fait une réputation la saison dernière en étant la voix du parcours du PSG en Ligue des champions et ses commentaires en finale contre l'Inter Milan résonne encore dans la tête des fans parisiens. Cependant, cette saison, la chaîne cryptée a décidé de proposer un roulement puisque François Marchal prend également du poids. C'est par exemple lui qui, aux côtés de Christophe Jallet, était aux commentaires du match du PSG à Lisbonne contre le Sporting CP pendant que Paul Tchoukriel commentait le choc entre l'OM et Liverpool avec Sidney Govou.

Paul Tchoukriel n'est plus le numéro 1 de Canal+ Autrement dit, Canal+ a décidé de faire comme le PSG, à savoir faire jouer la concurrence entre ses deux commentateurs. Directeur des sports de Canal+, Thomas Sénécal s’est justifié auprès de L’Équipe : « Ils sont très proches, aussi bien dans la performance que dans l'esprit, la vie du service. Nous ne sommes pas dans une ère où nous avons un commentateur star qui surpasse tous les autres et qui s'octroie tous les matches les plus regardés. Je pense que c'est plus sain ! Cela crée une émulation et, à l'arrivée, ce sont nos abonnés qui en bénéficient. »