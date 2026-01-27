Zinedine Zidane a complètement dérapé, «je l’ai vu mettre une droite» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2006, la carrière de Zinedine Zidane s’est terminée sur un point noir. En finale de la Coupe du monde, le Français avait complètement craqué avec ce coup de boule sur Marco Materazzi. Mais voilà que Zizou n’en était pas à son premier coup d’essai. Tout au long de sa carrière, il a été l’auteur de nombreux coups de sang. Et certains craquages de Zidane sont quelque peu passés sous les radars…

Sur un terrain de football, Zinedine Zidane était un véritable artiste. Tout au long de sa carrière, l’ancien du Real Madrid et de l’équipe de France a régalé les fans avec sa technique exceptionnelle. Mais voilà qu’une face cachée de Zizou pouvait également apparaitre à certaines reprises. En effet, le champion du monde 98 a un côté sombre, celui d’un joueur capable de coups de sang en plein match. Ça avait été le cas en 2006 avec le coup de boule de Zidane, mais pas seulement.

« J’ai vu un Zizou que je ne connaissais pas » Ayant côtoyé Zinedine Zidane en équipe de France, Frank Leboeuf a pu assister à certains dérapages de celui qui était son coéquipier. C’est ainsi qu’il avait raconté l’un de ses souvenirs lors de son passage dans l’émission Le Vestiaire en 2017, racontant ainsi concernant Zidane : « J’ai vu un Zizou que je ne connaissais pas. Je l’ai vu mettre une droite à Karpine… Et lorsque je le récupère et lui dis «tu peux pas faire ça», il me dit que c’est bon et que je peux le lâcher. Mais dès que je l’ai lâché, il est reparti et lui en a remis une autre ».