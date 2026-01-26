Bixente Lizarazu et Claire Keim : «Une guerre» pour faire tenir leur couple !

Amadou Diawara

Champion du monde 98, Bixente Lizarazu est en couple avec Claire Keim depuis de longues années. Interrogée sur sa relation avec l'ancien footballeur, l'actrice française a lâché toutes ses vérités il y a quelques années, affirmant que les relations amoureuses étaient « une guerre quotidienne contre la monotonie ».

Bixente Lizarazu et Claire Keim vivent une idylle depuis près de 20 ans. De leur union est née Uhaina, et ce, le 23 aout 2008. Lors d'un entretien accordé à Femininbio en 2021, Claire Keim s'est prononcé sur sa relation avec Bixente Lizarazu. En effet, l'actrice de 50 ans s'est livrée sur les difficultés pour un couple de durer. D'après Claire Keim, il faut se battre au quotidien pour faire face à la monotonie.

«C’est une guerre quotidienne contre la monotonie» « Pour être très honnête, je ne suis pas toujours certaine que le couple soit le schéma idéal, ni le plus confortable ! C’est difficile, c’est fragile, ça peut se déchirer, c’est une guerre quotidienne contre la monotonie. Je comprends vraiment ces couples qui se séparent, qui se disent que la vie va trop vite et qu’il ne faut pas perdre de temps. Mais il y a selon moi quelque chose de très beau à se battre pour ce qu’on aime », avait confié Claire Keim, avant d'en rajouter une couche.