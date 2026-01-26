« Un coup de bol » : En conflit avec les journalistes, De Zerbi, Le coach de l’OM se fait (encore) tacler par la presse

Alexis Brunet

Samedi soir, l’OM s’est imposé au Vélodrome face au RC Lens sur le score de 3-1. Le club phocéen a pu compter sur un doublé d’Amine Gouiri ainsi qu’une réalisation du nouvel arrivant Ethan Nwaneri. Pour l’occasion, Mason Greenwood a commencé la rencontre sur le banc, un choix qui n’a pas été compris par certains.

L’OM a frappé un gros coup en Ligue 1 samedi soir. Opposés au RC Lens sur la pelouse du Vélodrome, les Marseillais se sont imposés 3-1. Un succès de prestige car l’équipe de Pierre Sage était depuis plusieurs journées en tête du championnat. Aligné d’entrée par Roberto De Zerbi, Amine Gouiri y est allé de son doublé. Tout juste arrivé dans le sud de la France en prêt en provenance d’Arsenal, Ethan Nwaneri a lui inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs.

Greenwood sur le banc Pour cette rencontre face au RC Lens, Roberto De Zerbi avait décidé d’aligner un trio d’attaque composé d’Amine Gouiri, d’Ethan Nwaneri et de Hamed Junior Traoré. Pourtant très en forme depuis le début de la saison, Mason Greenwood a donc commencé sur le banc avant de remplacer le joueur prêté par Arsenal à la 58ème minute. L’ancien pensionnaire de Manchester United n’a par la suite pas réussi à se montrer décisif.