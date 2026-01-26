Laure Boulleau folle d'un joueur de l'OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Fan inconditionnelle du PSG, club dont elle a porté la tunique rouge et bleu l'espace de 13 saisons avec l'équipe féminine entre 2005 et 2018, Laure Boulleau s'est reconvertie dans le monde de l'audiovisuel en tant que consultante. Bien qu'elle soit éprise du Paris Saint-Germain, elle ne se met pas de barrière pour autant concernant des éloges à l'OM. Explications.

Pendant un peu plus de 10 ans, Laure Boulleau a défendu les couleurs du PSG. L'ancienne arrière latéral du club de la capitale a forcément gardé une attache particulière envers le Paris Saint-Germain. Consultante pour Canal+ depuis la fin de sa carrière en 2018, elle s'exprime tous les dimanches sur le Canal Football Club ainsi qu'en semaine de Ligue des champions dans le cadre du Canal Champions Club sur la chaîne cryptée.

«Je me dis que ça peut être assez stratosphérique» Malgré son affection particulière pour le PSG, Laure Boulleau reste impartiale dans son analyse et ne s'empêche pas de dire du bien de l'ennemi historique du club parisien : l'OM. Et particulièrement des joueurs qui y évoluent. Auteur de son premier but à l'Olympique de Marseille 13 minutes seulement après ses débuts, Ethan Nwaneri a bluffé Laure Boulleau qui s'attend à de grandes choses de sa part dans les semaines à venir de ce prêt du joueur d'Arsenal à l'OM. « Nwaneri, vu ce qu'il a donné sans rythme. Je me dis que ça peut être assez stratosphérique ce qu'il va donner dans quelques semaines quand il aura la pleine possession de ses moyens physiques en tout cas ».