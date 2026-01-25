OM : Départ de De Zerbi, le détail qui change tout !

Alexis Brunet

Dernièrement, certaines rumeurs ont fait état d’un possible intérêt de Manchester United pour Roberto De Zerbi. Le technicien italien ne restera pas toute sa vie à l’OM, mais pour le moment il n’a pas encore goûté aux très grands clubs européens. Un détail très important pourrait expliquer pourquoi le coach marseillais n’a pas encore franchi ce cap.

Samedi soir, Roberto De Zerbi s’est présenté en conférence de presse après la victoire de son OM contre le RC Lens (3-1). Alors que l’on aurait pu croire que l’Italien serait de bonne humeur, ce n’était finalement pas le cas. L’entraîneur marseillais a tiré à boulets rouges sur les journalistes à qui il reproche certaines critiques. « Si j'avais un passeport français, ce serait un peu différent. (...) Vous pouvez écrire ce que vous voulez, mais, à mon avis, le passeport change les choses. (...) Certains d'entre vous pensent venir à la Commanderie comme des patrons. Mon seul patron, c'est Frank McCourt. Et même lui n'est pas mon maître. »

Les grands clubs s’interrogent sur De Zerbi Une sortie qui interroge et qui ne plaide pas forcément en la faveur de Roberto De Zerbi. D’après les informations de L’Équipe, certains interlocuteurs au sein des grands clubs se questionneraient sur le côté impulsif et imprévisible de l’Italien ainsi que sur sa capacité à résister aux environnements où la pression est immense. Un détail qui pourrait expliquer pour le moment pourquoi aucune grande formation européenne n’a décidé de miser sur l’actuel coach de l’OM.