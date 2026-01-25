PSG - Real Madrid : La métamorphose impressionnante de Mbappé après son transfert !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En 2024, Kylian Mbappé quittait le PSG pour rejoindre le Real Madrid. Le Français est donc aujourd'hui dans sa deuxième saison avec la Casa Blanca. Après des débuts compliqués, le voilà aujourd'hui pleinement intégré dans le collectif merengue. Mbappé affiche d'ailleurs un visage qui ne manque pas de réagir, certains notamment un changement radical à la suite de son contrat.

Parti du PSG en 2024 dans le conflit, Kylian Mbappé n'a pas connu une première saison au Real Madrid exceptionnelle. Le club n'a pas gagné de trophée majeur et s'est un peu perdu. Depuis quelques mois en revanche, l'attaquant français fait preuve d'une dévotion incroyable pour son équipe et son attitude fait plaisir à voir pour bon nombre d'observateurs. A commencer par Frédéric Hermel qui note un changement incroyable par rapport à quand Mbappé évoluait à Paris.

Mbappé au Real Madrid, un vrai leader Egalant le record de Cristiano Ronaldo de buts sur une même année civile, Kylian Mbappé continue de marquer les esprits au Real Madrid. Le joueur français est le leader de son équipe et s'implique fortement pour mener les siens vers la victoire. « Mbappé donne l'exemple : un engagement absolu à chaque minute de chaque match. Mbappé est devenu, par son attitude et pas seulement par ses buts et son talent, un leader inspirant et une personne de confiance » débute Frédéric Hermel pour AS.