Transfert au PSG : Il confirme son arrivée sur les réseaux sociaux ?

Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est montré très discret sur le mercato. En effet, Luis Campos n'a offert que trois joueurs à Luis Enrique : Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Durant cette première fenêtre de transferts de l'année 2026, le conseiller football du PSG ne devrait enregistrer qu'une seule arrivée. D'ailleurs, la prochaine recrue parisienne a lâché un gros indice sur les réseaux sociaux.

Mercato : Un phénomène du Barça arrive au PSG Très performant sous les couleurs de Bournemouth la saison dernière, Illia Zabarnyi (23 ans) a couté une fortune au PSG. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a déboursé 66M€, bonus compris, pour s'attacher les services de l'international ukrainien. En ce qui concerne Lucas Chevalier (24 ans), le PSG a offert un chèque d'environ 40M€ au LOSC. Enfin, Renato Marin (19 ans) est arrivé librement et gratuitement à Paris, et ce, en provenance de l'AS Rome.