Transfert au PSG : Il confirme son arrivée sur les réseaux sociaux ?

Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est montré très discret sur le mercato. En effet, Luis Campos n'a offert que trois joueurs à Luis Enrique : Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Durant cette première fenêtre de transferts de l'année 2026, le conseiller football du PSG ne devrait enregistrer qu'une seule arrivée. D'ailleurs, la prochaine recrue parisienne a lâché un gros indice sur les réseaux sociaux.
Le mercato estival 2025 a été particulièrement calme au PSG. En effet, Luis Campos n'a procédé qu'à quelques ajustements dans l'effectif de Luis Enrique. Plus précisément, le conseiller football du PSG a finalisé trois transferts au total dans le sens des arrivées : Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi.
Mercato : Un phénomène du Barça arrive au PSG
Très performant sous les couleurs de Bournemouth la saison dernière, Illia Zabarnyi (23 ans) a couté une fortune au PSG. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a déboursé 66M€, bonus compris, pour s'attacher les services de l'international ukrainien. En ce qui concerne Lucas Chevalier (24 ans), le PSG a offert un chèque d'environ 40M€ au LOSC. Enfin, Renato Marin (19 ans) est arrivé librement et gratuitement à Paris, et ce, en provenance de l'AS Rome.
PSG : La prochaine recrue suit déjà ses futurs coéquipiers
Alors que le premier mercato de l'année 2026 a ouvert ses portes le 1er janvier, le PSG ne devrait recruter qu'un seul joueur cet hiver : Dro Fernandez. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec le FC Barcelone, le crack de 18 ans dispose d'une clause libératoire fixée à 6M€. Conscient de la situation, le PSG voudrait en profiter pour arracher Dro Fernandez au Barça ; comme il a pu le faire avec Neymar quand il a levé son option à 222M€ en 2017. Et visiblement, le milieu offensif espagnol est déjà promis au PSG. En effet, Dro Fernandez a commencé à suivre Luis Enrique et plusieurs membres de son équipe sur Instagram, à savoir Lucas Beraldo, Ibrahim Mbaye, Senny Mayulu, Willian Pacho, Gonçalo Ramos, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Désiré Doué, Fabian Ruiz, Joao Neves, Marquinhos, Illia Zabarnyi, Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez, Vitinha, Bradley Barcola, Kang-In Lee, Quentin Ndjantou et Warren Zaïre-Emery. Un geste fort qui semble confirmer son transfert au PSG.