Transfert surprise : Le joli coup du PSG sur le mercato ?

La rédaction

Alors que Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que le PSG ne comptait pas recruter cet hiver, le club de la capitale a décidé de prendre tout le monde par surprise. Les dirigeants parisiens seraient sur le point de mettre la main sur un véritable phénomène. Mais est-ce que les Rouge-et-Bleu réalisent une bonne pioche avec ce transfert ? C’est notre sondage du jour !

Contrairement à l’OM, le PSG ne s’est pas spécialement montré très actif sur le mercato jusqu’à présent. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que le club de la capitale ne comptait pas recruter cet hiver. Les dirigeants parisiens entendaient terminer la saison avec le même effectif qu’en septembre. Mais les Rouge-et-Bleu ont finalement pris tout le monde par surprise sur le marché des transferts.

Le PSG s'active pour le transfert d'un crack Le PSG se serait en effet activé sur le dossier Dro Fernandez ces derniers jours. Le crack de 18 ans a déjà fait part de ses intentions de départ au FC Barcelone. Et les champions d’Europe 2025 touchent au but sur ce dossier. Fabrizio Romano a fait savoir qu’un accord avait été trouvé entre le jeune milieu de terrain et les pensionnaires de la Ligue 1. Le PSG entendrait même faire une fleur à la formation blaugrana.