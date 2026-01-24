Transfert annulé : L’OL change ses plans sur le mercato ?

Pierrick Levallet

Doté d’un effectif limité depuis le début de saison, l’OL entend profiter du mercato hivernal pour offrir de nouvelles solutions à Paulo Fonseca. Le club rhodanien a déjà mis la main sur Endrick et Noah Nartey. Un autre renfort était même envisagé ces derniers jours. Mais finalement, la direction lyonnaise pourrait changer ses plans sur le marché des transferts.

Depuis le début de saison, l’OL compose avec un effectif assez limité. Le club rhodanien a souffert de ses problèmes financiers qui l’ont contraint à se séparer de certains de ses meilleurs joueurs. Des noms comme Alexandre Lacazette, Rayan Cherki ou encore Georges Mikautadze ont ainsi quitté le navire. Les dirigeants lyonnais comptent ainsi profiter de cet hiver pour offrir de nouvelles solutions à Paulo Fonseca pour la seconde partie de saison.

L'OL chamboule ses plans sur le mercato ? Dans cette optique, l’OL a déjà officialisé le prêt d’Endrick et le transfert de Noah Nartey. Mais la formation olympienne ne compterait pas s’arrêter en si bon chemin. Un renfort défensif était notamment envisagé par les pensionnaires de la Ligue 1. L’OL pensait à un joueur capable de suppléer Moussa Niakhaté et Clinton Mata dans l’axe de la défense. Mais finalement, les pensionnaires de la Ligue 1 pourraient changer leurs plans sur le mercato.