Signature à Marseille : Il «déchire son contrat» pour l'OM ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ils sont beaucoup à avoir été frappés par la ferveur et l'atmosphère qui règnent à l'Orange Vélodrome lors de déplacements sur la pelouse de l'OM. Thierry Henry a révélé avoir été galvanisé par l'ambiance pendant un match avec l'équipe de France. Adversaire d'un soir de l'Olympique de Marseille, un entraîneur étranger a effectué un aveu sur son désir de signer avec le club de la ville.

Près de 30 ans après son premier but en équipe de France à l'Orange Vélodrome, Thierry Henry se remémore toujours ce souvenir comme si c'était hier. Le troisième meilleur buteur de l'histoire des Bleus est revenu sur la ferveur particulière du Vélodrome qui l'a tout bonnement fait « voler » ce soir-là. « Le stade en lui-même… J’ai eu l’opportunité d’y marquer mon premier but pour l’équipe de France au Vélodrome. Ce stade vous fait voler. Là-bas c’est tout ou rien. Si je peux essayer de faire comprendre quelque chose aux gens, c’est un peu comme le Napoli. Ils aiment tant leur club. Les gens peuvent débattre avec moi en France avec Lens, Saint-Etienne, Paris et à quel point ils sont passionnés à propos de leurs clubs, le Parc des princes est magique pour moi aussi, mais Marseille a un avantage à tous les sens du terme ».

«L'histoire du contrat est vraie ? J'ai décidé de venir à Marseille» Quelques mois avant de quitter Brighton pour signer une poignée de semaines seulement plus tard à l'OM, Roberto De Zerbi est passé aux aveux au détour d'une conversation avec Guillem Balague sur son lien fort avec l'atmosphère à Marseille déjà ressenti lors de sa visite avec les Seagulls en coupe d'Europe. « Si j'ai dit lors de ma première causerie aux joueurs que j'ai déchiré le contrat de Manchester United en disant que j'étais là à Marseille pour la passion, pas pour l'argent ? Est-ce une histoire vraie ? J'ai décidé de venir à Marseille. J'essaie de ne pas trop parler d'autres clubs, par respect ».