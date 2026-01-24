Signature à Marseille : Il «déchire son contrat» pour l'OM ?

Ils sont beaucoup à avoir été frappés par la ferveur et l'atmosphère qui règnent à l'Orange Vélodrome lors de déplacements sur la pelouse de l'OM. Thierry Henry a révélé avoir été galvanisé par l'ambiance pendant un match avec l'équipe de France. Adversaire d'un soir de l'Olympique de Marseille, un entraîneur étranger a effectué un aveu sur son désir de signer avec le club de la ville.
Près de 30 ans après son premier but en équipe de France à l'Orange Vélodrome, Thierry Henry se remémore toujours ce souvenir comme si c'était hier. Le troisième meilleur buteur de l'histoire des Bleus est revenu sur la ferveur particulière du Vélodrome qui l'a tout bonnement fait « voler » ce soir-là. « Le stade en lui-même… J’ai eu l’opportunité d’y marquer mon premier but pour l’équipe de France au Vélodrome. Ce stade vous fait voler. Là-bas c’est tout ou rien. Si je peux essayer de faire comprendre quelque chose aux gens, c’est un peu comme le Napoli. Ils aiment tant leur club. Les gens peuvent débattre avec moi en France avec Lens, Saint-Etienne, Paris et à quel point ils sont passionnés à propos de leurs clubs, le Parc des princes est magique pour moi aussi, mais Marseille a un avantage à tous les sens du terme ».
«L'histoire du contrat est vraie ? J'ai décidé de venir à Marseille»
Quelques mois avant de quitter Brighton pour signer une poignée de semaines seulement plus tard à l'OM, Roberto De Zerbi est passé aux aveux au détour d'une conversation avec Guillem Balague sur son lien fort avec l'atmosphère à Marseille déjà ressenti lors de sa visite avec les Seagulls en coupe d'Europe. « Si j'ai dit lors de ma première causerie aux joueurs que j'ai déchiré le contrat de Manchester United en disant que j'étais là à Marseille pour la passion, pas pour l'argent ? Est-ce une histoire vraie ? J'ai décidé de venir à Marseille. J'essaie de ne pas trop parler d'autres clubs, par respect ».
«C'est mon stade, je veux venir et travailler à Marseille en tant que coach»
Sans confirmer pleinement les sources du journaliste de la BBC concernant le supposé contrat déchiré de Manchester United, Roberto De Zerbi s'est tout de même livré sur une discussion privée avec son assistant avant de prendre la décision de s'engager en faveur de l'Olympique de Marseille. « Je peux dire que pendant l'échauffement Marseille - Brighton en Ligue Europa au Vélodrome, j'ai parlé avec mon assistant en lui disant : « C'est mon stade, je veux venir et travailler à Marseille en tant que coach ». Je suis chanceux de travailler ici et je veux garder mon poste jusqu'à je ne sais quand. C'est une fierté ».