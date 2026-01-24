Le PSG peut le vendre : Problème annoncé avec ce joueur de Luis Enrique

Il ne reste plus qu’une dizaine de jours aux clubs dans ce mercato hivernal. Comme prévu, le Paris Saint-Germain est très calme, dans le sens des arrivées comme des départs. Pourtant, certains protégés de Luis Enrique sont courtisés sur le marché, dont un qui ne fait pas l’unanimité dans la capitale…
Le mercato approche doucement de la fin, et le PSG n’a enregistré aucune recrue. A priori, seul Dro Fernandez, milieu de terrain de 18 ans formé au FC Barcelone, pourrait débarquer prochainement, un dossier qui traîne en longueur malgré sa clause libératoire de 6 millions d’euros. Dans le sens des départs, c’est également très calme, Luis Enrique ne voulant pas se séparer des quelques joueurs convoités sur le marché.
Deux joueurs du PSG convoités
L’Atlético de Madrid apprécie pourtant deux protégés de Luis Enrique, à savoir Kang-in Lee et Gonçalo Ramos. Selon Marca, la formation espagnole pourrait d’ailleurs tenter sa chance avec l’attaquant portugais, décisif en sortie de banc mais qui peine à convaincre lorsqu’il apparaît dans le onze du Paris SG, comme ce fut encore le cas vendredi soir face à l'AJ Auxerre (1-0). Pour le consultant Walid Acherchour, cela devient un sérieux problème.
« Ramos ? C'est encore très compliqué »
« Heureusement que Dembélé rentre, on a encore vu la différence entre Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos dans le jeu du PSG, a réagi le consultant de RMC dans l’After Foot. On peut me dire ce qu'on veut sur le côté super sub de Gonçalo Ramos, qui est très bon à chaque fois qu'il rentre, mais à chaque fois qu'il démarre même face à des petites équipes c'est encore très compliqué. » Gonçalo Ramos aurait également des touches en Premier League, mais un départ de l’international portugais ne semble pas (encore ?) à l’ordre du jour. Affaire à suivre…