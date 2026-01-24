OM - «Tu dois partir» : En privé, l'entraîneur lui annonce son départ !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En l'espace d'une semaine, l'OM a frappé fort sur le marché des transferts. Jusqu'ici discrets, le tandem Pablo Longoria - Medhi Benatia ont bouclé deux recrues coup sur coup. L'une d'entre elles a déposé ses valises à Marseille ces dernières heures dans le cadre d'un prêt sans option d'achat prenant fin le 30 juin prochain. L'entraîneur à l'origine de cette opération a pris la parole en conférence de presse.

C'est devenu officiel vendredi soit 24 heures avant le coup d'envoi de OM - RC Lens au Vélodrome ce samedi soir. Les dirigeants phocéens et leurs homologues d'Arsenal ont trouvé un accord pour le prêt sans option d'achat d'Ethan Nwaneri pour cette seconde partie de saison uniquement. Pendant son point presse face aux journalistes anglais à Londres, Mikel Arteta reconnaissait que la présence de Roberto De Zerbi à Marseille avait pesé dans le fait d'accepter l'offre de l'OM pour le jeune milieu offensif anglais.

«Tu vas commencer beaucoup de matchs, et tout ça, c'est très bien» En outre, le coach espagnol envoyé notamment en prêt au PSG pendant sa carrière de joueur a évoqué ses propres expériences passées à Ethan Nwaneri avant son départ à l'Olympique de Marseille. « Si j'ai parlé de mes propres prêts dans mon passé de joueur ? Oui, et pas seulement moi, mais beaucoup de joueurs qui se trouvent dans ce genre de situation et qui comprennent ce qu'il va ressentir, parce que quand on vous parle de l'opportunité et des clubs qui s'intéressent à vous, la première chose que vous ressentez, c'est de l'excitation. Tu es prêt à jouer, tu parles au manager, il est très intéressé par toi, tu vas jouer le week-end, tu vas commencer beaucoup de matchs, et tout ça, c'est très bien ».