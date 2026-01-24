L'OM harcèle un Parisien, il passe aux aveux !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Certes, la rivalité entre l'OM et le PSG remonte à des décennies. Les clubs phares de Marseille et de Paris se détestent, mais cela n'a pas empêché plusieurs joueurs de porter la tunique des deux équipes. Adrien Rabiot et Timothy Weah sont les deux derniers joueurs en date à l'avoir fait. Cependant, malgré le «forcing» de Pablo Longoria auprès d'un banlieusard de région parisienne, le président de l'OM a pris un mur.

Né à Senlis et ayant grandi dans le Val-d'Oise, Kevin Gameiro a eu la possibilité de représenter les couleurs rouge et bleu du PSG, le plus grand club de région parisienne. Et ce, entre 2011 et 2013. Néanmoins, son affiliation au Paris Saint-Germain n'a pas empêché l'ennemi historique de l'institution parisienne, à savoir l'Olympique de Marseille, de le démarcher à trois reprises.

«Il n’y a rien donc on discute avec Marseille» C'est en effet la révélation signée Gameiro en personne pendant son interview avec Smaïl Bouabdellah pour Kampo. La dernière approche en date, avant qu'il prenne sa retraite en 2025 après une ultime expérience à Strasbourg, remonte à 2021. Le principal intéressé a tout balancé. « Longoria et Sampaoli m’ont appelé. Quand mon agent me dit ça, je lui dis : « même si j’aime bien Longoria, jamais de la vie ». Après, je sors d’une saison catastrophique à Valence, avec le Covid, souvent blessé, j’ai limite plus envie de jouer au foot. J’avais plus cette passion là. Je laisse passer le temps pendant deux mois et pas grand-chose ne se passe et n’arrive. Marseille est encore là, il y avait aussi Trabzonspor qui me fait un contrat en or, mais aucune envie d’aller là-bas. Du coup il n’y a rien donc on discute avec Marseille ».