Mercato : La décision radicale avant son transfert à l’OM ?

Pour le moment, l’OM a bien avancé sur son mercato. Pablo Longoria a vendu Robinio Vaz du côté de l’AS Rome, mais il a également mis la main sur Quinten Timber et Ethan Nwaneri. Un autre joueur pourrait bien rejoindre Marseille dans les prochains jours et, en attendant son possible transfert, son club a pris une décision radicale le concernant.
Comme l’été dernier, l’OM se montre actif lors du mercato hivernal. Le club phocéen a déjà fait venir deux nouveaux joueurs, tout en vendant un grand espoir. Robinio Vaz a rejoint l’AS Rome contre environ 25M€ et Ethan Nwaneri et Quinten Timber se sont engagés avec Marseille, le premier sous la forme d’un prêt et le second par un transfert.
L’OM vise également Abdelli
Malgré ces deux arrivées, l’OM souhaite encore se montrer actif sur le mercato. Pablo Longoria tiendrait d’ailleurs un accord avec le joueur d’Angers Himad Abdelli, et cela depuis plusieurs jours. L’international algérien n’est toutefois toujours pas Marseillais, car les négociations sont un peu compliquées avec le SCO.
Abdelli ne sera pas dans le groupe d’Angers contre le Paris FC
Le dossier Himad Abdelli prend du temps et Angers a décidé de prendre une décision radicale concernant son milieu de terrain. Le directeur sportif angevin Laurent Boissier a annoncé ce vendredi en conférence de presse que l’international algérien n’a pas la tête au match contre le Paris FC et il ne sera donc pas retenu dans le groupe du SCO. Ses propos sont rapportés par Ouest-France. « Himad est en réserve car aujourd’hui, il ne se sent pas prêt à nous aider, tout simplement. Alex (Dujeux) a besoin d’une équipe avec des mecs qui sont mentalement prêts à 100% à effectuer des matchs de haut niveau. Je peux le comprendre, Himad a un peu la tête ailleurs. Et nous, on a notre tête au Paris FC. »