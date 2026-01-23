Mercato : La décision radicale avant son transfert à l’OM ?

Alexis Brunet

Pour le moment, l’OM a bien avancé sur son mercato. Pablo Longoria a vendu Robinio Vaz du côté de l’AS Rome, mais il a également mis la main sur Quinten Timber et Ethan Nwaneri. Un autre joueur pourrait bien rejoindre Marseille dans les prochains jours et, en attendant son possible transfert, son club a pris une décision radicale le concernant.

Comme l’été dernier, l’OM se montre actif lors du mercato hivernal. Le club phocéen a déjà fait venir deux nouveaux joueurs, tout en vendant un grand espoir. Robinio Vaz a rejoint l’AS Rome contre environ 25M€ et Ethan Nwaneri et Quinten Timber se sont engagés avec Marseille, le premier sous la forme d’un prêt et le second par un transfert.

L’OM vise également Abdelli Malgré ces deux arrivées, l’OM souhaite encore se montrer actif sur le mercato. Pablo Longoria tiendrait d’ailleurs un accord avec le joueur d’Angers Himad Abdelli, et cela depuis plusieurs jours. L’international algérien n’est toutefois toujours pas Marseillais, car les négociations sont un peu compliquées avec le SCO.