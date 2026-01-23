Transfert annoncé : Coup de tonnerre pour l'OM !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet hiver, l’OM s’est montré très actif sur le mercato. Le club phocéen a enregistré les arrivées de Quinten Timber et d’Ethan Nwaneri sur ce mois de janvier. Mais le club marseillais aurait également pu boucler le prêt d'un autre joueur, dont l'agent était en contacts avec la direction phocéenne sur les dernières semaines.

Déterminé à réaliser une grande deuxième partie de saison, l’OM s’en est donné les moyens sur le mercato hivernal. Le club phocéen n’a pas hésité à se renforcer avec les arrivées de Quinten Timber en provenance du Feyenoord, et d’Ethan Nwaneri en provenance d’Arsenal.

Du renfort à l’OM Troisième de Ligue 1, l’OM espère recoller avec la tête du wagon en championnat, mais également faire bonne figure en Ligue des Champions, alors qu’un barrage se profile pour les hommes de Roberto De Zerbi. Quoi qu’il en soit, Pablo Longoria et surtout Medhi Benatia ont une fois de plus prouvé qu’il fallait compter sur eux lorsque des renforts étaient réclamés par l’entraîneur italien.