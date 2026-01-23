75M€ : Le PSG en rêve, c'est signé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours à l'affût pour le recrutement de jeunes éléments, le PSG multiplie les pistes afin de préparer l'avenir. L'une d'elles mène à un attaquant très prometteur et convoité par les plus grands clubs européens. Sa signature est d'ailleurs déjà acté en coulisses.

Depuis l'arrivée de Luis Campos au poste de directeur sportif du PSG, l'objectif du club parisien est de miser plus régulièrement sur l'arrivée de jeunes joueurs. Ainsi, les Parisiens multiplient les pistes et s'intéressent notamment au crack du FC Barcelone, Dro Fernandez, tout proche de signer.

Le PSG rêve de Bryan Bugarín Mais ce n'est pas tout. En effet, selon les informations de AS, le PSG fait partie de la longue liste de clubs intéressés par le crack du Real Madrid Bryan Bugarín. Du haut de ses 16 ans, le milieu offensif madrilène est présenté comme le plus grand espoir du club merengue qui l'avait arraché au Celta de Vigo alors qu'il n'avait que 12 ans. Liverpool et le Borussia Dortmund seraient également dans le coup.