75M€ : Le PSG en rêve, c'est signé !

Toujours à l'affût pour le recrutement de jeunes éléments, le PSG multiplie les pistes afin de préparer l'avenir. L'une d'elles mène à un attaquant très prometteur et convoité par les plus grands clubs européens. Sa signature est d'ailleurs déjà acté en coulisses.
Depuis l'arrivée de Luis Campos au poste de directeur sportif du PSG, l'objectif du club parisien est de miser plus régulièrement sur l'arrivée de jeunes joueurs. Ainsi, les Parisiens multiplient les pistes et s'intéressent notamment au crack du FC Barcelone, Dro Fernandez, tout proche de signer.
Le PSG rêve de Bryan Bugarín
Mais ce n'est pas tout. En effet, selon les informations de AS, le PSG fait partie de la longue liste de clubs intéressés par le crack du Real Madrid Bryan Bugarín. Du haut de ses 16 ans, le milieu offensif madrilène est présenté comme le plus grand espoir du club merengue qui l'avait arraché au Celta de Vigo alors qu'il n'avait que 12 ans. Liverpool et le Borussia Dortmund seraient également dans le coup.
Le crack va prolonger au Real Madrid
Cependant, le rêve du PSG pourrait tomber à l'eau puisque AS ajoute que Bryan Bugarín a prolongé son contrat avec le Real Madrid qui n'a aucune intention de laisser filer son crack. Et afin d'écarter la concurrence une clause libératoire estimée à 75M€ aurait été incluse dans le contrat du milieu offensif de 16 ans.