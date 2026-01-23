Il annonce son départ au PSG, ça déclenche une colère noire dans le vestiaire

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Fidèle à ses habitudes, Luis Campos travaille en sous-marin sur le transfert d’un jeune talent issu d’une institution du football espagnol. La signature du joueur en question semblait être imminente ces derniers temps, mais une friction économique fait traîner l’opération qui aurait engendré la fureur de son entraîneur.

En fin de semaine dernière, le voile se levait sur la supposée piste activée par le comité directeur dont l’identité n’avait pas fuitée comme L’Équipe le communiquait dans son édition du jeudi 15 janvier. Finalement, le profil en question est âgé de 18 ans et est issu de la formation du FC Barcelone. Formé à l’académie de La Masia et ayant porté le maillot de l’équipe première à quatre reprises, Dro Fernandez a surpris son monde dans la ville catalane.

Dro Fernandez communique son départ à Hans-Dieter Flick, c’est le drame Selon les informations de Fabrice Hawkins, Dro Fernandez se serait récemment entretenu avec Hans-Dieter Flick dans l’optique de lui communiquer son envie d’aller voir ailleurs. Une décision clairement pas appréciée de l’entraîneur du FC Barcelone qui serait entré dans une colère noire comme l’a assuré le journaliste de RMC sur le plateau de l’After Paris.