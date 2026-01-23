Il annonce son départ au PSG, ça déclenche une colère noire dans le vestiaire

Fidèle à ses habitudes, Luis Campos travaille en sous-marin sur le transfert d’un jeune talent issu d’une institution du football espagnol. La signature du joueur en question semblait être imminente ces derniers temps, mais une friction économique fait traîner l’opération qui aurait engendré la fureur de son entraîneur.
En fin de semaine dernière, le voile se levait sur la supposée piste activée par le comité directeur dont l’identité n’avait pas fuitée comme L’Équipe le communiquait dans son édition du jeudi 15 janvier. Finalement, le profil en question est âgé de 18 ans et est issu de la formation du FC Barcelone. Formé à l’académie de La Masia et ayant porté le maillot de l’équipe première à quatre reprises, Dro Fernandez a surpris son monde dans la ville catalane.
Dro Fernandez communique son départ à Hans-Dieter Flick, c’est le drame
Selon les informations de Fabrice Hawkins, Dro Fernandez se serait récemment entretenu avec Hans-Dieter Flick dans l’optique de lui communiquer son envie d’aller voir ailleurs. Une décision clairement pas appréciée de l’entraîneur du FC Barcelone qui serait entré dans une colère noire comme l’a assuré le journaliste de RMC sur le plateau de l’After Paris.
Le PSG fait une annonce cash au Barça pour le transfert de Dro Fernandez
Après cette conversation houleuse avec Flick, Dro Fernandez aurait pris le soin d’échanger avec ses coéquipiers de vestiaire au FC Barcelone en faisant part de son désir de signer au PSG. Pire, le milieu offensif espagnol se serait même avancé en confiant que cette opération allait voir le jour avant la clôture du mercato hivernal le 2 février prochain. Cependant, les discussions entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone concernant le montant du transfert n’avanceraient pas au vu du refus du club parisien de débourser un euro de plus que les 6M€ de sa clause libératoire selon Fabrice Hawkins.