Départ du PSG : Un gros joueur attiré par l’Angleterre ?

Le championnat français est surnommé la Ligue des talents. Une pépinière de joueurs à forts potentiels dans laquelle les clubs plus huppés viennent souvent faire leur marché. C’est notamment le cas de la Premier League. Deux clubs anglais se pencheraient d’ailleurs sur un attaquant du Paris Saint-Germain, ce qui ne manquerait pas de faire réagir le club de la capitale. Explications.

A l’été 2023, le PSG changeait tout. Luis Enrique héritait du poste d’entraîneur et s’installait avec son staff technique dans le flambant neuf Campus PSG. Une nouvelle relation professionnelle entamée avec la direction du Paris Saint-Germain qui lui a offert pas moins de 11 recrues pendant le mercato, y compris Gonçalo Ramos.

Crystal Palace et Aston Villa dans le coup pour Gonçalo Ramos A 22 ans, l’attaquant portugais quittait le Benfica Lisbonne sous la forme d’un prêt avec une option d’achat de 80M€ levée par le PSG quelques mois après sa signature. Néanmoins, bien qu’il ait empilé plus de 40 buts depuis sa signature dans la capitale, il n’a jamais bénéficié d’un statut de titulaire indiscutable. Pire, Gonçalo Ramos semble être performant lorsqu’il entre en cours de match. De quoi attiser les convoitises en Premier League. Selon les informations de Duncan Castles dans The Transfers Podcast, Crystal Palace serait sur les rangs en étant venu aux renseignements dans le cadre de la succession de Jean-Philippe Mateta.