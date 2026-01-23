Vente OM : Le jackpot à Marseille ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille se montre actif en cette fin de mercato avec les venues d'Ethan Nwaneri d'Arsenal et de Quinten Timber. Pour le dernier cité, milieu de terrain de 24 ans, les dirigeants marseillais ont déboursé une indemnité de transfert de 4,5M€. Un faible investissement si l'on se projette sur ce qu'il pourrait rapporter à l'OM tant sur qu'en dehors du terrain.

Jumeau de Jurriën qui a été pleinement adopté par les supporters d'Arsenal depuis sa signature à l'été 2023, Quinten Timber a quitté sa patrie natale des Pays-Bas ces dernières heures dans l'optique de s'engager en faveur de l'Olympique de Marseille à six mois de l'expiration de son contrat au Feyenoord.

«Un joueur qui aime le duel» Pour ce faire, les dirigeants de l'OM se sont mis d'accord avec leurs homologues néerlandais sur la somme de 4,5M€. Le joueur des Oranje a signé un bail de quatre ans et demi et sera une plus-value sportive indéniable à l'effectif de Roberto De Zerbi selon Sébastien Pérez, ancien responsable de la cellule recrutement de l'institution phocéenne. « C'est un joueur impactant. C'est un joueur qui aime le duel. C'est un joueur qui n'a pas peur de jouer, qui n'a pas peur de prendre des risques. Au milieu de terrain, le football moderne fait que tu es souvent en un contre un. Quand tu as la capacité de pouvoir éliminer ton opposant, de suite ça peut ouvrir des brèches ».