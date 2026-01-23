Vente OM : Le jackpot à Marseille ?

L'Olympique de Marseille se montre actif en cette fin de mercato avec les venues d'Ethan Nwaneri d'Arsenal et de Quinten Timber. Pour le dernier cité, milieu de terrain de 24 ans, les dirigeants marseillais ont déboursé une indemnité de transfert de 4,5M€. Un faible investissement si l'on se projette sur ce qu'il pourrait rapporter à l'OM tant sur qu'en dehors du terrain.
Jumeau de Jurriën qui a été pleinement adopté par les supporters d'Arsenal depuis sa signature à l'été 2023, Quinten Timber a quitté sa patrie natale des Pays-Bas ces dernières heures dans l'optique de s'engager en faveur de l'Olympique de Marseille à six mois de l'expiration de son contrat au Feyenoord.
«Un joueur qui aime le duel»
Pour ce faire, les dirigeants de l'OM se sont mis d'accord avec leurs homologues néerlandais sur la somme de 4,5M€. Le joueur des Oranje a signé un bail de quatre ans et demi et sera une plus-value sportive indéniable à l'effectif de Roberto De Zerbi selon Sébastien Pérez, ancien responsable de la cellule recrutement de l'institution phocéenne. « C'est un joueur impactant. C'est un joueur qui aime le duel. C'est un joueur qui n'a pas peur de jouer, qui n'a pas peur de prendre des risques. Au milieu de terrain, le football moderne fait que tu es souvent en un contre un. Quand tu as la capacité de pouvoir éliminer ton opposant, de suite ça peut ouvrir des brèches ».
«C'est un joueur qui peut réellement représenter une grosse plus-value»
Invité à s'exprimer sur le programme After Mercato de RMC, Sébastien Pérez en a profité pour se pencher déjà sur le potentiel gros coup de l'OM avec la future vente de Quinten Timber. « C'est le parfait joueur à ce niveau-là. Il n'a pas peur de prendre le ballon, d'aller provoquer. Il est hyper tonique sur ses jambes. Ca lui permet de gagner son duel et de se projeter ensuite. C'est un joueur qui a une plus-value réelle puisqu'il a 24 ans. 4 ans et demu de contrat, une indemnité de 4,5M€. C'est un joueur qui peut réellement représenter une grosse plus-value si jamais il brille au niveau européen ».