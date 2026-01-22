Départ de l'OM : La dernière sortie de De Zerbi !

Axel Cornic

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Roberto De Zerbi est régulièrement annoncé proche d’un possible départ de l’Olympique de Marseille. Cela a notamment été le cas cet hiver, puisque l’Italien serait la grande priorité de Manchester United pour succéder à Ruben Amorim, limogé le 5 janvier dernier.

Doit-on craindre un départ de Roberto De Zerbi ? Entraineur à très suivi depuis ses débuts à Sassuolo, l’Italien était annoncé dans le viseur des plus grands clubs d’Europe avant de débarquer à l’OM. Et l’un de ces clubs semble prêt à revenir à la charge, ce qui ne rassure pas vraiment du côté de Marseille.

Manchester United prêt à revenir à la charge ? Les médias britanniques assurent en effet qu’il serait dans le viseur de Manchester United, qui cherche un successeur à Ruben Amorim. Depuis le départ du Portugais c’est l’ancienne Michael Carrick qui assure l’intérim, mais l’idée serait de convaincre De Zerbi de lâcher l’OM à la fin de la saison, afin d’entamer un nouveau projet avec lui.