Bien que des rumeurs fusent à son sujet concernant le poste d’entraîneur de Manchester United, Roberto De Zerbi s’est dit à son aise à l’OM. Toutefois, de discussions avec un club anglais ont eu lieu, plus particulièrement Arsenal, mais uniquement pour inciter un joueur à accepter l’offre de l’Olympique de Marseille. Explications.

Nouveau coup de cœur à Arsenal pour l’OM. Depuis le début du mandat de président de Pablo Longoria, plusieurs joueurs des Gunners ont déposé leurs valises par le biais de prêts temporaires dont un s’est concrétisé par un transfert définitif en 2022 : Matteo Guendouzi. Sinon, William Saliba et Nuno Tavares ont tour à tour renforcés l’effectif de l’Olympique de Marseille.

L’OM officialise l’arrivée d’Ethan Nwaneri à la télévision Et à présent, comme le directeur du football marseillais Medhi Benatia l’a affirmé sur les antennes de Canal+ avant le coup d’envoi d’OM - Liverpool pour le compte de la 7ème journée de saison régulière de Ligue des champions (0-3), Ethan Nwaneri est le dernier exemple de la bonne entente entre les dirigeants d’Arsenal et leurs homologues de l’Olympique de Marseille. Le jeune milieu offensif et ailier anglais de 18 ans est prêté jusqu’à la fin de la saison par le leader de Premier League et de la saison régulière de C1.