Une star va signer : La folie financière du PSG ?

Si Ousmane Dembélé est sous contrat jusqu’en 2028, le PSG souhaite prolonger dès à présent son Ballon d’Or. Mais voilà que les discussions sont loin d’être simples, notamment en ce qui concerne le salaire du Français. En effet, désormais, à Paris, un salay cap est en place. Pas question donc de faire des folies pour le futur salaire de Dembélé ?

Ousmane Dembélé est aujourd’hui un joueur du PSG. Mais voilà que rien n’est assuré pour l’avenir du numéro 10 parisien. En effet, malgré un contrat jusqu’en 2028, un départ en fin de saison pourrait être possible si aucun accord n’est trouvé pour une prolongation. Le PSG voudrait offrir un nouveau bail à Dembélé, mais pour le moment, trouver un terrain d’entente, notamment d’un point de vue financier, est compliqué…

« On a une politique au club, un salary cap pour les joueurs » Après avoir remporté le Ballon d’Or, Ousmane Dembélé espérerait une belle revalorisation salariale. Alors qu’il était question d’une demande de 60M€ par an, le PSG n’offrait que 30M€. Il faut dire que le club de la capitale respecterait son salary cap désormais en vigueur. « On a une politique au club, un salary cap pour les joueurs. Mais tout le monde le sait, tout le monde le respecte. C’est l’équipe et le club qui sont le plus important. Mais Ousmane est une légende du club. J’adore Ousmane comme joueur et comme personne. C’est une magnifique personne », a expliqué Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, pour Canal+.