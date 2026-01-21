Ousmane Dembélé - Kylian Mbappé : La décision choc du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la prolongation d'Ousmane Dembélé n'est pas toujours officielle, les discussions se poursuivent entre les deux parties, mais le PSG refuserait de céder aux exigences du Ballon d'Or qui réclame une grosse revalorisation salariale. Mais les Parisiens ne veulent plus offrir de salaires dignes de ceux de Kylian Mbappé.

Le PSG est bien passé à autre chose. Après avoir fait exploser sa masse salariale avec des stars comme Neymar, Lionel Messi et surtout Kylian Mbappé, le club de la capitale a décidé d'assainir ses finances et d'arrêter les folles dépenses. Une situation qui a un impact assez clair dans les discussions pour la prolongation d'Ousmane Dembélé comme l'explique le journaliste du Parisien Laurent Perrin.

Le PSG ne veut plus offrir de salaires démentiels « Je crois que Nasser Al-Khelaïfi a utilisé un terme inapproprié pour tenter de faire passer un message. Il n’existe aucun salary cap, ni au PSG, ni dans le football français ou européen. Je pense qu’il voulait dire que dans la nouvelle gestion du PSG, il n’est plus question d’avoir un joueur avec un salaire astronomique de 6 millions d’euros par mois, ce qui était le cas de Mbappé », écrit-il dans une session de questions-réponses sur le site du Parisien, avant de poursuivre.