OM - De Zerbi : La signature confirmée par Benatia !

Arrivé ce mercredi à Marseille, Ethan Nwaneri est sur le point de s’engager avec l’OM jusqu’à la fin de la saison. L’Anglais va être prêté par Arsenal, où il ne jouait pas énormément. Ça sera différent avec Roberto De Zerbi sur la Canebière. Medhi Benatia l'a d'ailleurs confirmé, si Nwaneri a choisi Arsenal, c'est aussi grâce à l’entraîneur italien.

Le mercato hivernal s'emballe à l'OM. Ce mercredi, ce sont deux joueurs qui ont atterri à Marseille pour s'engager prochainement avec le club phocéen. Quinten Timber est est ainsi arrivé en provenance du Feyenoord tandis qu’Ethan Nwaneri a rejoint la citée phocéenne, prêté sans option d'achat par Arsenal. Un gros coup rendu possible par Roberto De Zerbi.

« Grâce à notre entraîneur » Au micro de Canal+ ce mercredi soir, Medhi Benatia s’est exprimé sur l’arrivée imminent d’Ethan Nwaneri à l’OM. C’est alors que le directeur du football olympien a fait savoir sur ce recrutement : « Nwaneri, c’est une opportunité de prêt. Ce sont des joueurs, on a eu la chance de les faire grâce à notre entraîneur. On sait très bien qu’en France parfois on aime un peu le chahuter mais c’est un entraîneur qui est très reconnu. Et pour des jeunes joueurs en développement, je pense que c’est plaisant d’être entraîné par un entraîneur comme ça. Ça a facilité les discussions ».