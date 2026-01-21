PSG : Une date est annoncée pour le transfert de Dembélé !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2028 avec le PSG, Ousmane Dembélé négocierait une prolongation avec sa direction. Toutefois, les deux parties peineraient à trouver un accord sur le plan financier. Interrogé sur l'avenir d'Ousmane Dembélé, Laurent Perrin a annoncé qu'il pourrait changer de club dans deux ans, mais pas avant.

Arrivé au PSG lors de l'été 2023, Ousmane Dembélé a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2028. Pour ne pas voir leur numéro 10 prendre le large dans un avenir proche, les hautes sphères parisiennes auraient lancé les négociations pour le prolonger. Toutefois, les deux parties auraient du mal à trouver un accord financier. Malgré tout, Ousmane Dembélé ne devrait pas quitter le PSG avant deux ans. Du moins, c'est ce qu'a affirmé Laurent Perrin ce mercredi après-midi.

«Il y aura des négociations salariales, peut-être des désaccords...» « Faut-il vendre Barcola, Dembelé, Zabarnyi qui ne seront pas fiables pour le futur du PSG, car Dembelé a eu son heure de gloire et des ailiers comme Barcola, mais efficaces, c'est largement trouvable ? Vous pensez vraiment ce que vous dites ou c'est de la provocation ? C'est un peu maladroit de mélanger Zabarnyi avec Dembélé et Barcola. Concernant Dembélé, on parle du Ballon d'or, un joueur exemplaire par son attitude, spectaculaire et désormais décisif, un joueur extraordinaire. Un joueur qui fait déplacer les foules, un joueur qui transforme un soporifique PSG-Lille en match inoubliable », s'est enflammé Laurent Perrin, journaliste du Parisien, lors d'un tchat avec des internautes.