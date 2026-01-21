Départ de l’OM : L'annonce forte de De Zerbi !

Axel Cornic

Arrivé il y a un an et demi, Roberto De Zerbi ne semble pas vraiment faire l’unanimité en France. Certains parlent même d’un possible départ de l’Italien avec notamment Manchester United qui serait prêt à faire des folies pour l’avoir. Mais le principal intéressé, dont le contrat va jusqu’en 2027, ne semble pas vraiment vouloir bouger de l’Olympique de Marseille.

Après une période chaotique au niveau des entraineurs, la signature de Roberto De Zerbi devait apporter un peu de sérénité. Mais s’il a réussi à ramener l’OM en Ligue des Champions, le technicien italien de 46 ans reste tout de même très critiqué et son avenir s’est assombri ces dernières semaines...

« Je suis persuadé que je suis dans une grande équipe » Invité de la chaine YouTube Viva el Futbol, Roberto De Zerbi s’est pourtant montré ferme concernant son avenir. « Je suis heureux ici. Je suis persuadé que je suis dans une grande équipe » a expliqué le coach de l’OM, dans l’émission des anciens footballeurs Daniele Adani, Antonio Cassano et Nicola Ventola.