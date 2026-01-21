Transferts : Il débarque pour signer à l’OM, «c’est incroyable» !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après la vente de Robinio Vaz, l’Olympique de Marseille s’active dans le sens des arrivées. Quinten Timber, milieu du Feyenoord Rotterdam, a débarqué ce mercredi dans la cité phocéenne et va s’engager pour quatre ans et demi. L’international néerlandais a eu l’occasion de prononcer quelques mots à son arrivée.

Que serait un mercato sans mouvement de l’OM ! Après avoir bouclé une vente importante avec Robinio Vaz, parti vers l’AS Rome pour 25 millions d’euros, les Phocéens vont injecter du sang neuf dans l’effectif pour la seconde partie de saison, avec notamment l’arrivée en provenance du Feyenoord Rotterdam de Quinten Timber (24 ans).

« L’OM, c’est un gros club » Arrivé ce mercredi à Marseille pour signer son bail, l’international néerlandais a eu l’occasion de prononcer ses premiers mots. « Allez l’OM ! C’est incroyable. Il y a un gros match ce soir. L’OM, c’est un gros club. Il y a un grand entraîneur et une belle équipe. Je veux gagner ici ! », a confié le milieu de terrain, rapporté par Foot Mercato.