Transferts : Il débarque pour signer à l’OM, «c’est incroyable» !

Après la vente de Robinio Vaz, l’Olympique de Marseille s’active dans le sens des arrivées. Quinten Timber, milieu du Feyenoord Rotterdam, a débarqué ce mercredi dans la cité phocéenne et va s’engager pour quatre ans et demi. L’international néerlandais a eu l’occasion de prononcer quelques mots à son arrivée.
Que serait un mercato sans mouvement de l’OM ! Après avoir bouclé une vente importante avec Robinio Vaz, parti vers l’AS Rome pour 25 millions d’euros, les Phocéens vont injecter du sang neuf dans l’effectif pour la seconde partie de saison, avec notamment l’arrivée en provenance du Feyenoord Rotterdam de Quinten Timber (24 ans).
« L’OM, c’est un gros club »
Arrivé ce mercredi à Marseille pour signer son bail, l’international néerlandais a eu l’occasion de prononcer ses premiers mots. « Allez l’OM ! C’est incroyable. Il y a un gros match ce soir. L’OM, c’est un gros club. Il y a un grand entraîneur et une belle équipe. Je veux gagner ici ! », a confié le milieu de terrain, rapporté par Foot Mercato.
Un transfert à 4,5M€
Quinten Timber devrait s’engager en faveur de l’OM jusqu’en juin 2030 pour 4,5 millions d’euros. Une très bonne pioche aux yeux d’Arne Slot, à la tête de Liverpool, adversaire du club phocéen en Ligue des champions ce mercredi soir, qui est également l’ancien entraîneur de Quinten Timber aux Pays-Bas. « Je ne peux dire que des choses positives sur Timber. Il a une superbe personnalité, c'est un leader qui sort du lot en tant que personne. Il est toujours présent dans les moments difficiles, comme son frère. Il peut jouer en attaque, en défense. Entre les deux, c'est là où il est le meilleur, a-t-il confié, dans des propos relayés par La Provence. Avec le style de jeu de l'OM, je serais surpris que ce ne soit pas un succès. Surtout que le coach peut faire sortir le meilleur des joueurs. »