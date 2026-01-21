Nouveau crack à l’OM : La signature est bouclée !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si les discussions dans l’optique d’une prolongation de Darryl Bakola et Robinio Vaz, vendu à l’AS Rome, n’ont pas abouti, c’est en revanche le cas en ce qui concerne celles avec Tadjidine Mmadi. L’ailier âgé de 18 ans devrait bientôt prolonger son contrat avec son club formateur et l’OM a prévu de lui donner du temps de jeu.

Sauf retournement de situation, les deux premières recrues de l’OM en 2026 devraient arriver ce mercredi : Quinten Timber (24 ans) et Ethan Nwaneri (18 ans). Comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, ils sont attendus tous les deux à Marseille, le premier depuis le Feyenoord Rotterdam, et le second en provenance d’Arsenal.

Mmadi va prolonger son contrat Dans le même temps, l’OM a également bouclé un autre dossier, la prolongation de Tadjidine Mmadi. Selon Le Phocéen et La Minute OM, l’ailier âgé de 18 ans devrait très bientôt prolonger son contrat pour une saison supplémentaire et sera donc lié à son club formateur jusqu’en juin 2029.