Jackpot pour l’OM : Le transfert parfait annoncé en Angleterre !

En plus d’Ethan Nwaneri, qui va être prêté par Arsenal, l’OM est également sur le point de recruter Quinten Timber. En conférence de presse mardi, l’entraîneur de Liverpool, Arne Slot, s’est exprimé sur le milieu de terrain âgé de 24 ans, qu’il a eu sous ses ordres à Feyenoord, et est convaincu que ce sera un succès à Marseille.

L’OM devrait accueillir ses deux premières recrues de 2026 ce mercredi. Comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, Ethan Nwaneri (18 ans) et Quinten Timber (24 ans) doivent arriver à Marseille aujourd’hui. Le premier sera prêté jusqu’à la fin de la saison par Arsenal, tandis qu’un accord a été trouvé avec le Feyenoord Rotterdam pour le transfert du second.

Slot valide l’arrivée de Timber à l’OM Une opération estimée à 4,5M€, toujours selon Fabrizio Romano, plus des bonus difficilement atteignables. Un joueur que connait bien Arne Slot, entraîneur de Liverpool, adversaire de l’OM en Ligue des champions ce mercredi soir. Il a eu Quinten Timber sous ses ordres lorsqu’il était sur le banc du Feyenoord et s’est exprimé sur son arrivée à Marseille mardi en conférence de presse, dans des propos relayés par La Provence.