Le divorce houleux à cause du PSG !

Du coté du PSG, la première recrue du mercato hivernale serait imminente. En effet, le club de la capitale s’apprêterait à accueillir Dro en provenance du FC Barcelone. A 18 ans, le milieu de terrain est ainsi attendu à Paris. Au grand dam d’Hansi Flick. Amer face à la décision de Dro, l’entraîneur du Barça se sentirait trahi.
Une fois n’est pas coutume, le PSG pourrait trouver son bonheur au FC Barcelone pour se renforcer. En effet, ces derniers jours, il était annoncé que le club de la capitale serait sur le point de mettre la main sur l’un des cracks de la Masia : Dro. A 18 ans, le milieu de terrain, dont la clause libératoire est à 6M€, pourrait poursuivre sa carrière avec Luis Enrique au PSG. De quoi faire enrager Hansi Flick.
Flick trahi ?
Selon les informations de AS, Hansi Flick vivrait mal le départ imminent de Dro vers le PSG. En effet, l’entraîneur du FC Barcelone comptait sur le jeune milieu de terrain, à qui il avait décidé de faire confiance. Mais voilà que Dro aurait donc décidé d’aller voir ailleurs et comme expliqué par le média ibérique, Flick considérerait cela comme une trahison.
« Si tu veux jouer pour le Barça, tu dois être à 100% »
Hansi Flick l’a en travers de la gorge pour Dro, à tel point qu’il a décidé de l’écarter du groupe pro suite à son choix. De plus, en conférence de presse, l’entraîneur de Barcelone lâchait : « Si tu veux jouer pour le Barça, tu dois être à 100%, y mettre tout ton cœur. C'est ce que je veux dire à tous les joueurs qui sont avec nous et ceux qui le seront dans le futur. Tu dois vivre pour ces couleurs. C'est ce que je veux voir. Tous les autres, je n'en veux pas ».