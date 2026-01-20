Départ du PSG : Le transfert planifié de longue date par Mbappé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 27 ans, Kylian Mbappé est aujourd’hui un joueur du Real Madrid. C’est en 2024 que le Français a quitté le PSG pour rejoindre la Casa Blanca et réaliser ainsi son rêve. Cela faisait d’ailleurs un moment que Mbappé pensait à évoluer de l’autre côté des Pyrénées. En effet, dès son adolescence, il s’imaginait déjà en Espagne.

Kylian Mbappé ne l'a jamais caché : jouer pour le Real Madrid a toujours été son rêve. Depuis son plus jeune âge, il s’imagine ainsi avec la tunique merengue. C’est ainsi devenu réalité en 2024. Arrivé au terme de son contrat au PSG, Mbappé a enfin pu rejoindre la Casa Blanca, qui tournait autour de lui depuis plusieurs années maintenant. Et voilà que ce départ en Espagne était préparé depuis un moment…

« C’était déjà dans un coin de sa tête » Dès son adolescence, Kylian Mbappé s’imaginait jouer en Espagne et se préparait pour cela. En effet, pour Monaco Matin, Virginie Gollino, responsable de la scolarité à l’AS Monaco, a raconté à propos du désormais joueur du Real Madrid : « Il avait choisi l’espagnol en plus de l’anglais. ça lui plaisait, il disait toujours qu’il irait un jour jouer en Espagne. C’était déjà dans un coin de sa tête ».