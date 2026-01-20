Zinedine Zidane recalé, l’annonce surprise !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après le départ de Ruben Amorim, Michael Carrick assure actuellement l’intérim sur le banc de Manchester United. Pour le consultant Jamie Carragher, plusieurs entraîneurs ont le profil pour réussir chez les Red Devils, à l’instar de Luis Enrique (PSG). En revanche, Zinedine Zidane est exclu de sa sélection.

Manchester United n’a pas l’intention de se précipiter pour son prochain entraîneur. Pour succéder à Ruben Amorim, démis de ses fonctions au début du mois, la formation anglaise a décidé de faire appel à un ancien en la personne de Michael Carrick, assurant l’intérim jusqu’à la fin de la saison. De quoi laisser le temps aux Red Devils de faire le bon choix pour le prochain exercice.

Zidane à Manchester United, c’est non Sur le plateau de Sky Sports, Jamie Carragher a dévoilé les quatre entraîneurs idéaux selon lui pour débarquer à Manchester United, une liste sur laquelle ne figure pas Zinedine Zidane, décrit comme « une version plus jeune » de Carlo Ancelotti qui « convient au Real Madrid », mais pas au cador de Premier League selon lui.