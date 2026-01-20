Gros coup sur le mercato : L’offre de l’OM est partie !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Peu utilisé par Mikel Arteta depuis le début de la saison, Ethan Nwaneri est en quête de temps de jeu et l’OM veut profiter de la situation. Marseille aimerait s’attacher les services du grand espoir d’Arsenal en prêt jusqu’à la fin de la saison. Une offre en ce sens a été formulée et les négociations sont en cours avec les Gunners.

L’OM va-t-il refaire un coup à la William Saliba ? Lors de l’exercice 2021-2022, l’international français (31 sélections) avait été prêté à Marseille, une expérience qui lui avait permis d’enchaîner les rencontres, avant de retourner à Arsenal et de s’imposer comme un des meilleurs défenseurs de Premier League.

L’OM veut attirer Nwaneri en prêt L’OM pourrait désormais faire de même avec Ethan Nwaneri. D'après les informations de The Athletic, l’OM veut se faire prêter le jeune talent d’Arsenal jusqu’à la fin de la saison, sans option d’achat. Roberto De Zerbi a même eu des discussions positives avec Mikel Arteta à propos du joueur âgé de 18 ans.