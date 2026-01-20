Zinedine Zidane l'abandonne : Il a trouvé mieux !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'AS Monaco se déplace en Espagne ce mardi soir pour y défier le Real Madrid, Gaël Givet s'est remémoré le quart de finale de Ligue des champions 2004. L'ancien défenseur de l'ASM raconte avoir du se frotter à Zinedine Zidane puis à Luis Figo. Et le Portugais l'a clairement fait plus souffrir.

22 ans après l'exploit en quart de finale de la Ligue des champions, l'AS Monaco se déplace de nouveau sur la pelouse du Real Madrid. L'occasion pour Gaël Givet, aligné au poste de latéral droit lors de la défaite à Santiago Bernabeu en 2004 (2-4), de raconter ses souvenirs. Et alors qu'il était au marquage de Zinedine Zidane en première période, il a été abandonné par le Ballon d'Or 1998 pour se coltiner le lauréat 2000 à savoir Luis Figo. Et Gaël Givet assure que le Portugais a été bien meilleur.

Figo encore plus fort que Zidane ? « Je me souviens avoir dit à Toto (Squillaci) que j’étais carbo. J’avais Zidane au marquage, Patrice Évra avait Figo, on les avait bien tenus, mais ils ont inversé à la mi-temps. Et Figo m’a fait la misère, c’est le joueur qui m’a le plus impressionné dans ma carrière », se souvient-il dans les colonnes de L'EQUIPE.