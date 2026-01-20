Nouvelle aventure pour Zidane : «J’ai dit oui»

En 2001, après de cinq saisons à la Juventus, Zinedine Zidane s’engage avec le Real Madrid pour plus de 75M€, transfert record à l’époque. Un choix qui avait été largement commenté à l’époque mais que le Ballon d’Or 1998 avait justifié il y a quelques années.
Il y a quelques années, l'ancien numéro 10 des Bleus justifiait d'ailleurs son choix.
Zidane justifie sa signature au Real Madrid
« Pourquoi je suis venu en Espagne ? Pour jouer dans ce merveilleux club qu’est le Real Madrid. À la Juventus, j’avais tout gagné, j’avais envie d’un autre défi », confiait-il d’un entretien accordé aux élèves du lycée français de Madrid en 2015 avant d’en rajouter une couche.
« Pourquoi le Real Madrid et pas l’Atlético ? J’avais envie de jouer dans le championnat espagnol. Pour moi, le Real c’était, et c’est toujours, le plus grand club du monde. Et surtout parce que le Real est venu me chercher et le Real Madrid, ça ne se refuse pas », ajoutait Zinedine Zidane.