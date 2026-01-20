Nouvelle aventure pour Zidane : «J’ai dit oui»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2001, après de cinq saisons à la Juventus, Zinedine Zidane s’engage avec le Real Madrid pour plus de 75M€, transfert record à l’époque. Un choix qui avait été largement commenté à l’époque mais que le Ballon d’Or 1998 avait justifié il y a quelques années.

C'est l'un des plus grands transferts de l'histoire du football. En 2001, Zinedine Zidane quitte la Juventus pour s'engager avec le Real Madrid qui débourse un peu plus de 75M€ pour le recruter. Une somme qui sera pendant longtemps la plus importante déboursée pour un joueur. Il faut dire que Zizou est alors l'une des meilleurs joueurs du monde. Ballon d'Or 1998, Zinedine Zidane est le leader d'une équipe de France championne du monde et d'Europe. Il y a quelques années, l'ancien numéro 10 des Bleus justifiait d'ailleurs son choix.

Zidane justifie sa signature au Real Madrid « Pourquoi je suis venu en Espagne ? Pour jouer dans ce merveilleux club qu’est le Real Madrid. À la Juventus, j’avais tout gagné, j’avais envie d’un autre défi », confiait-il d’un entretien accordé aux élèves du lycée français de Madrid en 2015 avant d’en rajouter une couche.