Laure Boulleau : Beau mariage annoncé en direct ?

Formé au FC Barcelone, Dro Fernandez a pris la décision de partir pour rejoindre le PSG, avec lequel il est déjà tombé d’accord et qui devrait bientôt lever sa clause libératoire, estimée à 6M€. Pour Laure Boulleau, l’Espagnol âgé de 18 ans a le profil du joueur qui veut jouer pour Luis Enrique, avec lequel il partage le même agent, et leur association pourrait être un succès à Paris.

Sauf retournement de situation, Dro Fernandez devrait bientôt devenir la première recrue du PSG en 2026. Alors qu’il a fêté ses 18 ans le 12 janvier dernier, le milieu offensif a décidé de quitter le FC Barcelone, où il a été formé, et a donné son accord au club de la capitale pour un contrat jusqu’en juin 2030.

« Il a le profil du joueur qui a envie de jouer pour Luis Enrique » Un opération estimée à 6M€, montant de la clause libératoire de Dro Fernandez, et qui devrait être officialisée prochainement. L’Espagnol partage d’ailleurs le même agent que Luis Enrique, Ivan de la Peña. « Ça peut aider », estime Laure Boulleau sur le plateau du Canal Football Club.