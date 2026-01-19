Un proche de Luis Enrique boucle un transfert au PSG, c’est le choc !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le PSG va réussir un très joli coup sur le mercato en s'attachant les service de Dro Fernandez. La clause libératoire du crack du Barça est fixée à 6M€, mais l'homme clé de ce dossier n'est autre qu'Ivan de la Peña, l'agent du joueur, mais également de Luis Enrique.

C’est un transfert qui fait déjà grandement parler en Espagne. Le crack du FC Barcelone Dro Fernandez (18 ans) devrait s’engager avec le PSG. Un dossier facilité par le fait que le joueur possède le même agent Luis Enrique à savoir Ivan de la Peña. Selon les informations de SPORT, Hansi Flick considère ce départ comme la « plus grande déception » de sa carrière d’entraîneur. En conférence de presse, le coach du Barça a effectivement paru très agacé.

Flick choqué par le transfert de Dro « Je parlerai quand ce sera fait. Pas avant. Je ne veux pas répondre parce qu’en tant qu’entraîneur, je mets beaucoup d’énergie dans les joueurs pour qu’ils s’améliorent, mais il y a beaucoup de monde autour des joueurs. Si (Dro) finit par aller dans un autre club, demande-moi et je parlerai mais pas maintenant », a-t-il confié dans un premier temps avant de poursuivre.