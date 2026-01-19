Un proche de Luis Enrique boucle un transfert au PSG, c’est le choc !

Le PSG va réussir un très joli coup sur le mercato en s'attachant les service de Dro Fernandez. La clause libératoire du crack du Barça est fixée à 6M€, mais l'homme clé de ce dossier n'est autre qu'Ivan de la Peña, l'agent du joueur, mais également de Luis Enrique.
C’est un transfert qui fait déjà grandement parler en Espagne. Le crack du FC Barcelone Dro Fernandez (18 ans) devrait s’engager avec le PSG. Un dossier facilité par le fait que le joueur possède le même agent Luis Enrique à savoir Ivan de la Peña. Selon les informations de SPORT, Hansi Flick considère ce départ comme la « plus grande déception » de sa carrière d’entraîneur. En conférence de presse, le coach du Barça a effectivement paru très agacé.
Flick choqué par le transfert de Dro
« Je parlerai quand ce sera fait. Pas avant. Je ne veux pas répondre parce qu’en tant qu’entraîneur, je mets beaucoup d’énergie dans les joueurs pour qu’ils s’améliorent, mais il y a beaucoup de monde autour des joueurs. Si (Dro) finit par aller dans un autre club, demande-moi et je parlerai mais pas maintenant », a-t-il confié dans un premier temps avant de poursuivre.
«Dro n’est pas encore un joueur terminé»
« Quand il y a des joueurs qui arrivent avec du potentiel, on a un plan pour voir comment ils s’entraînent, leurs performances et leur attitude, s’ils sont professionnels… Nous faisons partie d’une excellente équipe et il n’est pas facile de prendre des minutes. C’est clair. Mais chaque séance d’entraînement rend ces joueurs meilleurs. C’est la façon normale et quand ils méritent de jouer, ils jouent bien sûr. Mon idée est qu’ils continuent tous. Dro n’est pas encore un joueur terminé mais c’est le football. Il y a des joueurs de 17 ou 18 ans, mais il y a des gens autour d’eux qui prennent des décisions mais je ne veux rien dire d’autre », ajoute Hansi Flick.