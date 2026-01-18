Adrien Rabiot : La grave erreur de l’OM ?

Axel Cornic

Devenu en l’espace d’une saison l’un des leaders de l’Olympique de Marseille, Adrien Rabiot s’en est allé dans des circonstances assez surprenantes. Certains le regrettent encore, mais le milieu de terrain a tourné la page marseillaise et semble désormais très heureux dans son nouveau club, l’AC Milan.

C’est sans aucun doute le gros coup de théâtre de l’été. Considéré comme l’un des plus fidèles soldats de Roberto De Zerbi, Adrien Rabiot a été placé sur la liste des transferts dans les tout derniers jours du mercato, après une bagarre dans le vestiaire avec Jonathan Rowe. Et il a fini par quitter l’OM, retrouvant la Serie A...

Rabiot s’éclate loin de l’OM Et ça se passe plutôt bien pour l’international français, qui a notamment retrouvé son ancien mentor Massimiliano Allegri à l’AC Milan. Après une blessure au mollet il est revenu plus fort que jamais, avec notamment un doublé et une passe décisive pour la dernière victoire milanaise face à Como (1-3), ce qui lui a valu d’être élu homme du match.