Départ de l’OM : L’incroyable coup de fil d’une légende révélé !

Parti de l’OM en 1999 après avoir été recruté en 1996, Eric Roy avait notamment été retenu par Rolland Courbis à son arrivée comme entraîneur du club phocéen. Celui qui était milieu de terrain aurait donc pu quitter Marseille bien plus tôt. Il faut dire qu’il ne manquait pas de prétendants. C’était le cas de l’AJ Auxerre où Guy Roux n’avait pas hésité à passer un coup de fil à Eric Roy.

La nomination de Rolland Courbis comme entraîneur de l’OM en 1997 a tout changé pour Eric Roy. En effet, dans un entretien accordé au JDD, l’ancien joueur du club phocéen a raconté : « Que m’a apporté Rolland Courbis ? J’étais déjà à l’OM quand il a été nommé. J’étais un peu en conflit avec les dirigeants, j’avais même un accord avec la Sampdoria de Gênes. Rolland a tout réglé en quelques jours parce qu’il savait gérer les hommes et ce type de situations ».

« Quand j’étais à l’OM, Guy Roux m’avait réveillé un matin à 7 heures » Outre la Sampdoria, Eric Roy aurait également pu quitter l’OM pour rejoindre l’AJ Auxerre. En effet, Guy Roux était alors très intéressé à l’idée de s’offrir ses services. D’ailleurs, pour l’hebdomadaire, Eric Roy a révélé à propos de l’approche auxerroise : « Quand j’étais à l’OM, Guy Roux m’avait réveillé un matin à 7 heures. C’était quand j’étais en bisbille avec les dirigeants. Il l’avait appris. « Bonjour Eric, c’est Guy Roux… » A l’époque, pas de portables qu’on pouvait couper, c’était les téléphones fixes qui sonnaient 24 heures sur 24 sur la table de chevet. « Je crois que vous avez un problème. J’ai un problème. Entre personnes qui ont un problème, on peut trouver une solution ». Un de ses joueurs venait de se blesser ».