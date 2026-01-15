Adrien Rabiot : Un gros problème évité pour Deschamps ?

Axel Cornic

Dans seulement quelques mois, l’équipe de France s’envolera pour l’Amérique du Nord afin d’y disputer la Coupe du monde 2026. La dernière pour Didier Deschamps, qui a sans aucun doute l’intention de partir sur une bonne note, en évitant les polémiques.

Après avoir échoué de très peu au Qatar, Didier Deschamps semble décidé à remporter sa deuxième Coupe du monde en tant que sélectionneur de l’équipe de France. Mais il faudra que ses cadres soient à leur meilleur niveau, sans aucun histoire extra-sportive pour les déstabiliser.

Prolongation imminente pour Maignan Cela ne devrait pas être le cas de Mike Maignan, en fin de contrat avec l’AC Milan, qui devrait finalement prolonger dans les prochaines semaines. « Une prolongation toute proche ? Nous disposons également de ces informations. Il ne reste plus qu’à simplement finaliser la question des commissions avant de pouvoir tout finaliser » a expliqué Valentin Pauluzzi, pour MilanNews.it.