Adrien Rabiot : Un gros problème évité pour Deschamps ?

Dans seulement quelques mois, l’équipe de France s’envolera pour l’Amérique du Nord afin d’y disputer la Coupe du monde 2026. La dernière pour Didier Deschamps, qui a sans aucun doute l’intention de partir sur une bonne note, en évitant les polémiques.
Après avoir échoué de très peu au Qatar, Didier Deschamps semble décidé à remporter sa deuxième Coupe du monde en tant que sélectionneur de l’équipe de France. Mais il faudra que ses cadres soient à leur meilleur niveau, sans aucun histoire extra-sportive pour les déstabiliser.
Prolongation imminente pour Maignan
Cela ne devrait pas être le cas de Mike Maignan, en fin de contrat avec l’AC Milan, qui devrait finalement prolonger dans les prochaines semaines. « Une prolongation toute proche ? Nous disposons également de ces informations. Il ne reste plus qu’à simplement finaliser la question des commissions avant de pouvoir tout finaliser » a expliqué Valentin Pauluzzi, pour MilanNews.it.
« Rabiot a disputé l'Euro après l'expiration de son contrat, ce qui n'aurait pas été idéal »
« Grâce à cette prolongation, il peut aborder la Coupe du Monde sereinement » a poursuivi le journaliste de L’Equipe, faisant le parallèle avec la situation d’Adrien Rabiot lors de l’été 2024. « Rabiot a disputé l'Euro après l'expiration de son contrat, ce qui n'aurait pas été idéal. Maignan s'est bien intégré, il a attendu le bon moment, et nous attendons maintenant l'annonce officielle ».