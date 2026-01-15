Zidane : Le coup de foudre avec une autre star !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Durant la Coupe du Monde 2006, Zinedine Zidane faisait le connaissance de Franck Ribéry, le petit nouveau de l'équipe de France, avec qui il a tout de suite bien accroché humainement parlant. Et il s'agissait d'un véritable coup de foudre amical entre les deux stars comme l'a raconté Zidane en interview des années plus tard.

Sélectionné de dernière minute par Raymond Domenech pour disputer la Coupe du Monde 2006 en Allemagne avec l'équipe de France, Franck Ribéry avait donc été récompensé de sa belle saison sous le maillot de l'OM. L'attaquant a ainsi eu l'occasion de côtoyer pendant plus d'un mois un certain Zinedine Zidane avant que ce dernier ne prenne sa retraite au terme de ce Mondial, et les deux hommes ont visiblement eu un coup de foudre amical comme l'a révélé Zidane en 2022 dans les colonnes de L'EQUIPE.

« Des gars comme Ribéry, on en a besoin » « Mes coéquipiers marrants ? Franck Ribéry fait partie de ces mecs-là. La première fois qu’on a fait un stage en équipe de France avec lui, c’était à la montagne, à Tignes. Et il m’avait lancé une boule de neige ! Les autres joueurs étaient surpris. Sur moi ! Mais moi, en faisant ça, je l’ai trouvé top ! Ce n’était pas un manque de respect. Ça montrait qu’il voulait se rapprocher. Il y en a qui n’osent pas. Franck, c’était tout le contraire. Moi, je n’aurais jamais fait ça. Faire ça sur Cantona quand je suis arrivé… Des gars comme ça, comme Ribéry, on en a besoin dans un groupe. Ils font du bien », indique Zinedine Zidane.