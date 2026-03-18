Mercato - PSG : Luis Enrique a donné le feu vert, un talent en approche ?

Pierrick Levallet

Entre l’été dernier et cet hiver, le PSG a été plutôt discret sur le mercato. Le club de la capitale ne s’est contenté que de quatre arrivées : Lucas Chevalier, Illya Zabarnyi, Renato Marin et Dro Fernandez. L’été prochain, les Rouge-et-Bleu auraient néanmoins l’intention d’être plus actifs sur le marché des transferts. Les champions d’Europe 2025 travailleraient déjà sur leur recrutement et étudieraient même une piste en attaque.

Entre l’été dernier et cet hiver, le PSG a été plutôt discret sur le mercato. Le club de la capitale ne s’est contenté que de quatre arrivées : Lucas Chevalier, Illya Zabarnyi, Renato Marin et Dro Fernandez. L’été prochain, les Rouge-et-Bleu auraient néanmoins l’intention d’être plus actifs sur le marché des transferts. La direction parisienne entendrait renforcer l'effectif de Luis Enrique et lui offrir de nouvelles solutions. Les champions d’Europe 2025 travailleraient déjà sur leur recrutement et étudieraient même une piste en attaque.

Mercato - PSG : Un champion du monde ouvre la porte à un transfert ! https://t.co/zDBVTyTKTP — le10sport (@le10sport) March 18, 2026

Le PSG s'attaque à un talent français sur le mercato D’après les informations de Média Foot, le PSG scruterait attentivement le dossier Ange-Yoan Bonny. Le buteur de 22 ans marquerait les esprits avec l’Inter en Serie A. L’attaquant qui vient de choisir la Côte d'Ivoire plutôt que la France semble plaire à Luis Enrique, qui aurait donné son feu vert pour son transfert. Les pensionnaires de la Ligue 1 devront toutefois faire face à une certaine concurrence sur ce coup. Al-Hilal et Manchester United seraient également intéressés par les services d’Ange-Yoan Bonny.