Zidane : La séparation qui ne passe pas...

La dernière de Ludovic Giuly coïncide avec le retour en sélection de Zinedine Zidane. Deux mois après le fameux « Il revient », l'ancien joueur du FC Barcelone voyait les portes de l'équipe de France brusquement se fermer pour lui malgré ses performances au Barça. Une pilule qui n'est toujours pas passée malgré les décennies.
La dernière et 17ème sélection de Ludovic Giuly en équipe de France date du 12 octobre 2005. A l'époque, le milieu latéral du FC Barcelone avait inscrit un but contre Chypre en match éliminatoire de la Coupe du monde 2006 (4-0). Une rencontre à laquelle Zinedine Zidane avait également pris part moins de deux mois après son retour en sélection.
«Si on se croise un jour, est-ce qu'on peut se parler ?»
Et puis, plus rien pour celui qui allait remporter la Ligue des champions au Stade de France quelques mois plus tard face à Arsenal et Robert Pirès (2-1) présent autour de la table pour l'émission Détective Mathoux de Canal+. Ludovic Giuly raconte sa désillusion encore 20 ans plus tard et son incompréhension existante concernant la gestion de la situation du sélectionneur de l'époque Raymond Domenech. « On fait quand même une Ligue des champions, une finale l'un contre l'autre. Ni lui, ni moi on est pris. Il y a vraiment une incompréhension totale (ndlr au Mondial 2006). Dans la vie, tu peux ne pas aimer quelqu'un, mais il faut lui dire. Maintenant, on a 50 piges, si on se croise un jour, est-ce qu'on peut se parler ? ».
«J'aimerais qu'un jour, il me dise pourquoi il ne m'a pas sélectionné»
Interrogé par Hervé Mathoux dans le cadre du programme de la chaîne cryptée par le biais duquel il se met dans la peau d'un inspecteur afin d'obtenir certains aveux de la part de ses invités, Ludovic Giuly est prêt à rencontrer Raymond Domenech avant d'avoir le fin mot de cette histoire vieille de deux décennies. « Donne moi une raison s'il te plaît. J'aimerais qu'un jour, il me dise pourquoi il ne m'a pas sélectionné. Juste le critère. Soit je suis un conn*rd, soit il ne peut pas me blairer, parce que je suis cancer. Je ne sais pas. S'il n'avait pas besoin de moi et avait un autre joueur à mon poste ? Si c'était ça, qu'il me le dise. « T'as pas été bon ». Quand t'as tout bien fait et que tu n'es pas sélectionné sans savoir pourquoi, ça fout les boules quoi ».