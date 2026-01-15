Zidane : La séparation qui ne passe pas...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La dernière de Ludovic Giuly coïncide avec le retour en sélection de Zinedine Zidane. Deux mois après le fameux « Il revient », l'ancien joueur du FC Barcelone voyait les portes de l'équipe de France brusquement se fermer pour lui malgré ses performances au Barça. Une pilule qui n'est toujours pas passée malgré les décennies.

La dernière et 17ème sélection de Ludovic Giuly en équipe de France date du 12 octobre 2005. A l'époque, le milieu latéral du FC Barcelone avait inscrit un but contre Chypre en match éliminatoire de la Coupe du monde 2006 (4-0). Une rencontre à laquelle Zinedine Zidane avait également pris part moins de deux mois après son retour en sélection.

«Si on se croise un jour, est-ce qu'on peut se parler ?» Et puis, plus rien pour celui qui allait remporter la Ligue des champions au Stade de France quelques mois plus tard face à Arsenal et Robert Pirès (2-1) présent autour de la table pour l'émission Détective Mathoux de Canal+. Ludovic Giuly raconte sa désillusion encore 20 ans plus tard et son incompréhension existante concernant la gestion de la situation du sélectionneur de l'époque Raymond Domenech. « On fait quand même une Ligue des champions, une finale l'un contre l'autre. Ni lui, ni moi on est pris. Il y a vraiment une incompréhension totale (ndlr au Mondial 2006). Dans la vie, tu peux ne pas aimer quelqu'un, mais il faut lui dire. Maintenant, on a 50 piges, si on se croise un jour, est-ce qu'on peut se parler ? ».