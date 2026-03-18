Bertrand Latour est trop «agressif», un conseil lui est lâché

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après avoir travaillé pour le groupe L'Equipe, Bertrand Latour a rejoint Canal+, devenant ainsi l'une des têtes d'affiche de la chaine cryptée. Mais voilà que les interventions du journaliste sportif sont loin de faire l'unanimité auprès de ces homologues. Et c'est ainsi que certains conseils ont été glissés à Bertrand Latour.

Aujourd'hui, Bertrand Latour distille ses analyses et ses avis à l'antenne de Canal+, que ce soit lors des soirées de Ligue des Champions ou bien sur le plateau du Canal Football Club. C'est en 2024 que le journaliste a rejoint la chaine cryptée, lui qui officiait précédemment du côté de L'Equipe. Un nouveau challenge pour Bertrand Latour qui a fait dire à certains qu'il était aujourd'hui le successeur de Pierre Ménès. Mais voilà que ce dernier n'était pas forcément du même avis...

«Libéré sans Mbappé» : Bertrand Latour se lâche sur Canal+, la sortie qui risque de faire parler… https://t.co/F7Y5YJ9Wba — le10sport (@le10sport) March 17, 2026

« Le ton n'est pas le même » En 2025, Pierre Ménès avait livré son avis sur Bertrand Latour, que certains ont donc présenté comme son successeur du Canal+. L'ancienne figure du CFC avait alors répondu : « Quelles sont les différences avec Bertrand Latour qui m'a remplacé au CFC ? L'âge et le poids. Je ne sais pas, je ne regarde pas. Le ton n'est pas le même. Je pense que j'avais un ton beaucoup plus décalé et déconnant que Bertrand qui dit tout et pense tout de façon sérieuse. J'avais un emballage un peu plus rond. Je pense qu'il a bien fait sa place dans l'émission ».