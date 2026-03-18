Bertrand Latour est trop «agressif», un conseil lui est lâché

Après avoir travaillé pour le groupe L'Equipe, Bertrand Latour a rejoint Canal+, devenant ainsi l'une des têtes d'affiche de la chaine cryptée. Mais voilà que les interventions du journaliste sportif sont loin de faire l'unanimité auprès de ces homologues. Et c'est ainsi que certains conseils ont été glissés à Bertrand Latour.
Aujourd'hui, Bertrand Latour distille ses analyses et ses avis à l'antenne de Canal+, que ce soit lors des soirées de Ligue des Champions ou bien sur le plateau du Canal Football Club. C'est en 2024 que le journaliste a rejoint la chaine cryptée, lui qui officiait précédemment du côté de L'Equipe. Un nouveau challenge pour Bertrand Latour qui a fait dire à certains qu'il était aujourd'hui le successeur de Pierre Ménès. Mais voilà que ce dernier n'était pas forcément du même avis...
« Le ton n'est pas le même »
En 2025, Pierre Ménès avait livré son avis sur Bertrand Latour, que certains ont donc présenté comme son successeur du Canal+. L'ancienne figure du CFC avait alors répondu : « Quelles sont les différences avec Bertrand Latour qui m'a remplacé au CFC ? L'âge et le poids. Je ne sais pas, je ne regarde pas. Le ton n'est pas le même. Je pense que j'avais un ton beaucoup plus décalé et déconnant que Bertrand qui dit tout et pense tout de façon sérieuse. J'avais un emballage un peu plus rond. Je pense qu'il a bien fait sa place dans l'émission ».
« Il gagnerait à adoucir son propos avec un peu de légèreté et d’humour »
A l'occasion d'un entretien accordé à The Brain, Pierre Ménès a de nouveau évoqué le cas Bertrand Latour. Pas vraiment fan des analyses de son homologue, le journaliste sportif lui a alors donné un conseil : « Bertrand Latour ? Je ne suis pas fan de ce côté extrêmement péremptoire et finalement assez agressif. Il gagnerait à adoucir son propos avec un peu de légèreté et d’humour ». A voir si celui qui est aujourd'hui sur Canal+ prendra note de cette remarque...