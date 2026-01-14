Deschamps - Équipe de France : Zinedine Zidane annonce une surprise pour la suite ?

À bientôt 54 ans, Zinedine Zidane pourrait prendre la succession de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France après la Coupe du monde en Amérique du Nord. Alors qu’il rêve de retrouver les Bleus en tant que sélectionneur, l’ancien meneur de jeu a également d’autres idées en tête pour la suite…
Didier Deschamps entame sa dernière année à la tête de l’équipe de France et laissera la place au terme de la prochaine Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. C’est une page de l’histoire des Bleus qui va se tourner, Deschamps étant en poste de 2012.
Zizou en pole pour prendre la succession de Deschamps
Tous les regards sont tournés vers Zinedine Zidane pour lui succéder, la place faisant rêver l’ancien meneur de jeu des Bleus, libre depuis son départ du Real Madrid en 2021. Alors qu’il fêtera ses 54 ans en juin, Zizou a de fortes chances de voir son rêve s’accomplir dans quelques mois, le début d’un nouveau chapitre dans sa vie d’entraîneur.
Zidane, président d’un club après sélectionneur ?
Mais à long terme, comment Zinedine Zidane voit-il son avenir ? En 2022, le quotidien L’Équipe avait sollicité l'ancien entraîneur du Real Madrid pour connaître ses perspectives de carrière et savoir où il se projetait à l'âge de 60 ans. « Pourquoi pas être dans un projet dans lequel je suis moi-même le dirigeant, avait-il répondu. Président d’un club ou dirigeant d’une entreprise, par exemple. J’ai déjà commencé avec le Groupe Z5 que nous avons démarré en famille, en particulier avec mes frères Farid, Nordine, James et ma sœur Lila. Mais bon, on n’en est pas encore là. J’aimerais faire un projet avec des gens que j’aime, compétents et de confiance. Dans la vie, il faut savoir bien s’entourer. (…) Président d’un club ? Tout est ouvert. Comme toujours pour moi. Je ne me mets aucune barrière. Il y a le “frottement” et après, je ne ferme aucune porte. Il y a des rencontres, les choix et, après, les décisions. C’est ça. C’est la suite. Il faut qu’il y ait un projet. Mais la suite immédiate, c’est entraîner. »