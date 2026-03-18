Mercato - OM : «Le cimetière des éléphants», l’avertissement lâché sur La Chaine L’Equipe avant ce transfert

Axel Cornic

Avec le départ de Roberto De Zerbi et les doutes sur l’avenir du projet, un véritable exode pourrait frapper l’Olympique de Marseille lors du prochain mercato estival. Et ça concernera surtout les grandes stars de l’effectif, surtout sans une qualification en Ligue des Champions à la fin de la saison.

Est-ce déjà la fin des ambitions marseillaises ? La crise de ce début d’année 2026 nous pousse à nous poser cette question, surtout avec le départ de Roberto De Zerbi. Entraineur réputé, il semblait être la seule raison pour laquelle certains joueurs ont choisi de signer pour l’OM ces dernières années. Et maintenant qu’il n’est plus là, ils se demandent si le moment n’est pas venu de partir.

Mercato - OM : Un nouveau buteur annoncé pour Habib Beye et c’est «une bonne idée» https://t.co/MlYvzdGjiA — le10sport (@le10sport) March 17, 2026

Greenwood sur le départ ? L’exemple parfait est Mason Greenwood, véritablement couvé par De Zerbi et étrangement peu performant depuis son départ et l’arrivée d’Habib Beye. L’ancien prodige de Manchester United ferait saliver n’importe quel club en Europe, mais son avenir pourrait bien s’écrire du côté de la Serie A. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, la Juventus serait sur les traces de l’ailier de 24 ans, que l’OM laisserait partir en cas d’offre autour de 50M€.