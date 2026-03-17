Mercato - PSG : Un transfert à oublier, ce joueur de Luis Enrique est «intouchable»

Axel Cornic

Depuis deux ans, le Paris Saint-Germain a changé son fusil d’épaule et a décidé de se calmer sur le marché des transferts. Peu de départs donc, mais surtout des arrivées ciblées décidées en concertation avec Luis Enrique. Et ça semble porter ses fruits, puisque le club parisien a peut-être bouclé l’une des meilleures recrues de son histoire.

En général, le mercato de janvier est réputé pour pousser les clubs à faire quelques folies inutiles. Mais le PSG a dérogé à cette règle, bouclant peut-être l’une de ses meilleures recrues en plein hiver avec Khvicha Kvaratskhelia. Son transfert a tout de même couté autour des 80M€, mais l’international géorgien a totalement changé le visage de l’équipe parisienne.

La «trahison» qui agace les supporters du PSG sur les réseaux sociaux https://t.co/hOr4R2w9nt — le10sport (@le10sport) March 17, 2026

Kvaratskhelia déjà sur le départ ? Son arrivée sur l’aile gauche a en effet permis à Luis Enrique de replacer Ousmane Dembélé sans l’axe de l’attaque, ce qui l’a totalement métamorphosé. Comme des nombreux joueurs du PSG cette saison, Kvaratskhelia a montré un tout autre visage, mais sa cote sur le marché semble bien monter en flèche. Et les meilleurs clubs d’Europe se l’arrachent, puisque plusieurs médias en Angleterre ont par exemple parlé d’un intérêt très prononcé d’Arsenal, où Mikel Arteta serait un grand fan du joueur.