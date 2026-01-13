Clash avec Anelka : Zinedine Zidane balance !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2010, lors de la Coupe du monde en Afrique du Sud, l’équipe de France était devenue la risée de tout le monde suite à l’affaire de la grève à Knysna. Tout était parti de l’exclusion de Nicolas Anelka, suite à de présumées insultes contre Raymond Domenech. Le clash avait éclaté et dans la foulée, Zinedine Zidane, légende des Bleus, avait pris position.

Tout n’a pas été tout rose pour l’équipe de France, il y a aussi eu des heures sombres pour les Bleus. On se souvient bien évidemment de ce qui est arrivé à Knysna avec la grève des joueurs de Raymond Domenech. Un acte qui a fait le tour du monde et qui faisait suite à l’exclusion de Nicolas Anelka. Pendant longtemps, on a alors parlé de cette affaire et même Zinedine Zidane avait réagi.

« Ce que j’ai envie de dénoncer, c’est le fait que ce soit sorti du vestiaire » Ainsi, en 2010, pour RMC, Zinedine Zidane s’était exprimé sur ce qui était arrivé en équipe de France à Knysna. Ainsi, à propos de l’affaire Nicolas Anelka, il expliquait : « Comment je réagis au clash au sein de l’équipe de France après l’exclusion de Nicolas Anelka ? Personne n’est d’accord avec ce qu’il a pu dire ou faire, mais ce que j’ai envie de dénoncer, c’est le fait que ce soit sorti du vestiaire. Il s’y dit souvent des choses dures, mais ça n’en sort jamais. Quand ça sort, les choses se compliquent et deviennent intenables ».